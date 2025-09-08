Ex-procurador de Estado Joel Sant’Anna Braga (Arquivo pessoal / Alexandre Baldy)\nMorreu nesta segunda-feira (8) o ex-procurador de Justiça Joel Sant’Anna Braga, aos 95 anos. Também atuante na política, ele é pai do secretário estadual de Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna Braga Filho, e do presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy. Segundo a assessoria de Baldy, a morte ocorreu por causas naturais.\nJoel nasceu em 18 de dezembro de 1929 e trabalhou por mais de três décadas como procurador de Justiça do Ministério Público de Goiás, especialmente na proteção dos direitos da infância e da juventude, no combate à exploração sexual infantil e na recuperação de crianças em situação de rua. Ele também exerceu o cargo de secretário de Estado durante a gestão de Maguito Vilela.