O fazendeiro João Lobo Neto, de 71 anos, faleceu nesta segunda-feira (16), em Inhumas. Figura conhecida na cidade, João Lobo Neto construiu uma trajetória marcada pelo trabalho no campo, dedicação à família e forte presença na comunidade local. Filho de uma tradicional família inhumense, ele era descendente de João Lobo Filho, considerado um dos fundadores do município, com atuação nas áreas agrícola e cartorial.\nAo jornal O POPULAR, o filho, João Lobo, relembrou a história de vida do pai. Segundo ele, João Lobo Neto nasceu em 1954 e enfrentou dificuldades ainda na infância, ao perder os pais aos 11 anos de idade. Caçula de seis irmãos, foi criado por tias e irmãos mais velhos.\nMeu pai perdeu os pais aos 11 anos. Era o caçula de seis irmãos e foi criado pelas minhas tias Maria e Célia, com apoio dos irmãos mais velhos”, relatou.