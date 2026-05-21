O historiador Carlos Guilherme Mota, professor emérito da USP e ganhador do Prêmio Machado de Assis, morreu aos 85 anos nesta quarta (20). A morte foi comunicada pela família à Editora 34, que publica obras do autor.\nNascido em São Paulo em 1941, Mota se graduou em História pela USP em 1963, fez mestrado em história moderna e contemporânea na mesma universidade em 1967 e concluiu o doutorado, também na USP, em 1970.\nFoi professor titular de história contemporânea na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, da qual era professor emérito, e era professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde lecionava história da cultura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e presidia o Comitê Científico.\nMorre pai do prefeito de São Simão\nMãe e filha morrem em intervalo de dois meses