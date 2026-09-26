Jornalista Ari Diógenes da Rocha (Arquivo pessoal/Rogério Diógenes do Nascimento)\nMorreu na noite desta sexta-feira (25) o jornalista Ari Diógenes da Rocha, aos 82 anos, em Goiânia. O comunicador, que completaria 83 anos em outubro, foi vítima de um infarto fulminante em sua casa. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro, mas a equipe constatou o óbito assim que chegou ao local.\nDe acordo com um filho, o dentista Rogério Diógenes do Nascimento, o jornalista convivia com diabetes, hipertensão e tratava uma arritmia cardíaca, que havia se tornado mais severa nos últimos anos.\nCom uma trajetória profissional marcante na imprensa goiana, Ari Diógenes dedicou 59 anos ao jornalismo, período em que acompanhou de perto a história política do estado e cobriu as gestões de 20 governadores.