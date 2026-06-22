Jornalista Fernando Campos (Weimer Carvalho/ O Popular )\nO jornalista Fernando Campos, conhecido por ser um dos principais nomes da cobertura de esportes a motor em Goiás, faleceu em Goiânia, aos 86 anos, na madrugada desta segunda-feira (22). Ao POPULAR, seu neto Vitor Yee informou que ele teve leucemia. Fernando deixou esposa, dois filhos e um neto.\n"Te amo para sempre pai. Uma vida dedicada ao jornalismo e ao automobilismo goiano", disse seu filho Alexandre Yee, em publicação nas redes sociais.\nEm nota de falecimento divulgada em seu perfil, Alexandre Yee informou que o velório de seu pai será realizado nesta segunda-feira (22), às 9h, na sala 4 - Tamareira, no Cemitério Jardim das Palmeiras, localizado na Rua Armogaste José da Silveira, no setor Centro-Oeste de Goiânia.\nMorre a jornalista Elaine Oliveira Lopes