Jornalista Helton Lenine Oliveira (Reprodução / Redes sociais)\nO jornalista Helton Lenine Oliveira morreu aos 72 anos, em Goiânia. Ao POPULAR, o ex-deputado federal Vilmar Rocha, amigo há mais de 40 anos do jornalista, disse que ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma insuficiência cardíaca e também tinha diabetes. Helton já atuou como secretário de Comunicação de Aparecida de Goiânia e trabalhou no O POPULAR.\nO óbito foi confirmado nesta quinta-feira (2). O velório ocorreu na manhã desta sexta-feira (3), na Sala 04 do Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. O sepultamento foi realizado às 16h, no mesmo local.\nO ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) mencionou, em nota de pesar, que Lenine foi “da safra dos grandes repórteres dos anos 80/90, observando o mundo político sempre com muita perspicácia”.