José Joaquim Nascimento morre aos 94 anos (Arquivo pessoal / Banda Phoenix de Pirenópolis)\nMorreu nesta sexta-feira (23), o maestro, calígrafo e escultor José Joaquim Nascimento, aos 94 anos. Foi na regência de Zé Guiomar, como era conhecido, que a Banda e o Coral Phoenix de Pirenópolis realizaram o 1º Recital de Compositores Goianos, em 1970, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), o que projetou nacionalmente a música produzida e preservada na cidade. Se dedicou posteriormente à Corporação Musical Santa Cecília, em Jaraguá.\nA causa da morte não foi divulgada. O velório iniciou às 15h desta sexta-feira, no Memorial Jarapax, em Jaraguá. O Grupo Jarapax informou que o corpo seguirá para Pirenópolis, a partir das 16h. Às 17:00, o velório será realizado na Pax Pirenopolina e terá apresentação da Banda Phoenix durante o cortejo. O sepultamento ocorrerá no Cemitério São Miguel.