O médico e agropecuarista João Paixão, presidente da Cooperbelgo, morreu aos 87 anos. Reconhecido por seu papel decisivo no fortalecimento econômico de Bela Vista de Goiás, ele foi fundamental para a expansão e modernização da cooperativa, que se tornou referência na geração de emprego e renda no município.\nA notícia da morte gerou grande comoção nas redes sociais, onde amigos, ex-colegas de trabalho e moradores de Bela Vista de Goiás prestaram homenagens. João da Paixão era amplamente reconhecido pela generosidade, serenidade e compromisso com a comunidade.\nEntre as manifestações de carinho, conhecidos destacaram sua elegância, humanidade e o impacto que teve na vida de muitos.\nBela Vista de Goiás perdeu mais uma grande referência. Cidadão que demonstrava muita serenidade, extremamente educado!”, escreveu um conhecido.