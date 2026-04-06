O médico pediatra José Roberto de Castro Lima morreu nesta segunda-feira (6) aos 78 anos, em Catalão. O profissional era conhecido e prestigiado, especialmente por sua trajetória humana e atenciosa em cidades da região sudeste de Goiás, como Catalão, Goiandira e Anhanguera.\nAo POPULAR, a sobrinha do médico, Marina David Lima, disse que ele estava internado em um hospital particular de Catalão devido a complicações acometidas por um câncer de próstata, mas acabou não resistindo à doença.\nNatural de Goiandira, José Roberto deixa a esposa, Arlene Mara, as filhas Miriam e Lívia, além de um casal de netos.\nFoi um homem extremamente íntegro e cuidou sempre de todos. Não tenho palavras pra descrever. Cuidou dos quatro irmãos quando meus avós morreram. Um médico exemplar e humano”, disse a sobrinha.\nO velório foi realizado na tarde desta segunda-feira em uma sala funerária em frente ao estádio do Crac de Catalão. O sepultamento foi programado para às 18h30, no Cemitério Municipal de Goiandira.