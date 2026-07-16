Severino Ferreira da Silva, médico que faleceu em Anápolis (Reprodução/ Redes Sociais)\nO médico Severino Ferreira da Silva morreu aos 91 anos nesta quarta-feira (15). Severino dedicou mais de 40 anos da sua vida ao Hospital de Queimaduras de Anápolis, que comunicou o falecimento do profissional em uma nota de pesar. A causa da morte não foi divulgada.\nSeverino era cirurgião-geral e cuidou de muitos pacientes com queimaduras graves, sendo considerado por colegas de trabalho e pacientes um dos melhores profissionais desta área, em Anápolis.\nEm nota publicada nas redes sociais do Hospital de Queimaduras, a instituição de saúde ressaltou que o médico dedicou seus serviços ao hospital e afirmou que este é um momento de profunda tristeza. “Nos solidarizamos com familiares e amigos nesse momento de dor e pedimos a Deus que conforte o coração de todos”, conclui a nota.