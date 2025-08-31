Morreu neste domingo (31) o neurologista José Alberto Alvarenga, aos 76 anos, que atuou especialmente na formação de outros médicos na especialização, em Goiás. Ele atuou como chefe do Serviço de Neurologia no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), e, mesmo aposentado como servidor público estadual, continuou sua missão, passando a integrar os quadros de membros da Organização Social (OS) que administra o hospital. Colegas de trabalho e ex-alunos se despediram de Alvarenga nas redes sociais.\nAlvarenga foi membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e da Academia Goiana de Medicina. Em nota, o HGG lamentou a morte do médico, e destacou que ele era uma “figura de grande relevância” para a neurologia brasileira e goiana, que participou da formação de inúmeros neurologistas no Estado.