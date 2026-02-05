O oftalmologista João Carlos Alves Ferreira morreu nesta quinta-feira (5), aos 49 anos, em Goiânia. Reconhecido pelo profissionalismo, humanidade e dedicação à Medicina, o médico era uma figura muito querida entre colegas, pacientes e familiares. O falecimento gerou grande comoção na comunidade médica e entre aqueles que conviveram com ele ao longo de sua trajetória.\nPor meio de nota oficial, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) lamentou a perda do profissional, inscrito sob o CRM/GO nº 8.309.\nO Cremego se solidariza com a família, os amigos e os médicos goianos neste momento de dor”, afirmou a entidade.\nMorre Irmã Ruth Berry, fundadora de instituto de educação em Aparecida de Goiânia\nMorte de político causa comoção nas redes sociais\nMorre um dos fundadores de Alvorada do Norte