O oftalmologista Rubens Bartoldi Costa morreu aos 75 anos, em Iporá, no oeste de Goiás. O profissional era sócio de uma clínica onde trabalhava com um filho e uma filha, também oftalmologistas. A empresa comunicou a morte de Rubens pela rede social.
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Dr. Rubens Bertoldi, pai do Dr. Danilo da Costa", cita trecho do comunicado.
A morte de Rubens Bartoldi aconteceu no domingo (15). A causa ainda não foi divulgada pela família, assim como informações sobre o sepultamento.
A Prefeitura de Iporá divulgou um comunicado lamentando a morte do oftalmologista e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.