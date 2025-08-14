Carlos Roberto da Silva, pai de Silvye Alves, morreu aos 72 anos, em Goiânia (Divulgação/Assessoria Silvye Alves e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)\nO pai da deputada federal Silvye Alves (União Brasil), Carlos Roberto da Silva, morreu aos 72 anos, nesta quinta-feira (14), em Goiânia. Segundo a assessoria da parlamentar, a causa da morte foi uma crise convulsiva associada a metástases.\nAo POPULAR, a assessoria informou que ela recebeu a notícia em Brasília, na manhã desta quinta-feira, e está a caminho de Goiânia.\nMorre a mãe da deputada federal Silvye Alves\nDeputada Silvye Alves diz que homem que mandou fotos nuas foi identificado: 'Covarde'\nDeputada Silvye Alves denuncia importunação após receber imagens de homem nu\nEm nota à imprensa, foi informado que Carlos Roberto sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2019 e, durante a internação, os médicos identificaram um tumor cerebral, que foi imediatamente removido. Um ano depois, o tumor retornou, em tamanho menor.