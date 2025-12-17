Antônio Rufino, pai do vereador Leandro Ventura (PL), presidente da Câmara de Morrinhos, no sul goiano, morreu nessa terça-feira (16) aos 64 anos. Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após sofrer um infarto, mas não resistiu. A informação foi divulgada pelo órgão nas redes sociais e confirmada pelo POPULAR junto à prefeitura do município.\nLeandro Ventura também comunicou a morte do pai em uma rede social. "Ele foi morar no céu ao lado de Deus", escreveu o vereador, ao publicar uma foto em que aparece abraçado ao familiar (veja no início do texto).\nAlém disso, a Prefeitura de Morrinhos divulgou uma nota de pesar na internet. "Que as lembranças, o carinho e o legado deixado por Antônio Rufino Alves sejam fonte de consolo", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).