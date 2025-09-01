Morreu aos 75 anos o pediatra Warley Rodrigues e Silva. Ao POPULAR, um familiar do médico contou que ele era de Inhumas, mas morreu em Goiânia. Warley enfrentava problemas de saúde e sofreu uma queda há 15 dias na qual quebrou o fêmur. Ele deixa esposa, três filhos e três netos.\nEle teve câncer, depois teve que fazer hemodiálise e recentemente teve uma queda e quebrou o fêmur. Foi para Goiânia e infelizmente voltou sem vida. Faleceu às 20h de domingo (31). Era querido por todos e amava sua família Era dono do Hospital Nossa Senhora das Graças e trabalhou por anos, mas deixou o hospital para cuidar das fazendas que eram sua paixão”, contou o familiar que preferiu não ter o nome divulgado.\nCom imenso pesar, o Cremego informa o falecimento do médico Warley Rodrigues e Silva (CRM/GO 2.570).\nO Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) publicou uma nota de pesar e se solidarizou com a família, os amigos e os médicos goianos.