O pesquisador autodidata Binômino da Costa Lima, o Seu Meco, morreu aos 95 anos, em Jataí, no sudoeste de Goiás, na manhã desta terça-feira (14). A filha dele, Núbia Martins Costa, disse ao POPULAR que o pai pegou uma pneumonia.\nEm outubro de 2024, Seu Meco foi homenageado com o primeiro título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Binômino nasceu em 1930, na Fazenda Bonfim, localidade que então pertencia ao município de Jataí e hoje faz parte de Perolândia.\nReconhecido como um verdadeiro ‘cientista do Cerrado’, Seu Meco também se destacou como educador e incentivador da formação humana, articulando ciência, cultura e comunidade”, cita trecho da nota de pesar da UFJ (veja íntegra ao final desta reportagem).\nSeu Meco torna-se o 1º doutor honoris causa da UFJ\nDe Jataí para o mundo, os múltiplos saberes de Seu Meco