Publicitário, escritor e ator Hugo Brockes morreu aos 89 anos, em Goiânia (Reprodução / Arquivo pessoal Fátima Brocks)\nO publicitário, redator, escritor e ator goiano Hugo Brockes morreu aos 89 anos, na madrugada deste sábado (3), em Goiânia. Ele estava em casa quando sofreu uma parada cardíaca por volta das 2h40.\nDe acordo com a família, Brockes acordou durante a madrugada após se sentir mal repentinamente.\nEle levantou de madrugada para ir ao banheiro e morreu sentado, com parada cardíaca", contou Fátima Brockes, esposa do publicitário.\nArquiteto de 39 anos morre após sofrer infarto e AVC em Goiás\nMorre Tomás de Aquino Miranda, ex-prefeito de Senador Canedo\nMorre professor Filemon, escritor e especialista em língua portuguesa, aos 67 anos\nDe acordo com a esposa, uma equipe médica foi chamada de imediato à residência, mas o publicitário não resistiu.