O publicitário e pesquisador em animação Paulo Coelho Nunes faleceu em Goiânia após sofrer um mal súbito no coração. Segundo seu cunhado Vinicius Berger, Paulo morreu nesta segunda-feira (2) enquanto esperava por um atendimento em uma clínica de acupuntura.\nAo POPULAR, Vinicius relatou que Paulo passou por uma cirurgia no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia, no dia 9 de fevereiro, mas que a cirurgia foi um sucesso e a morte não teve relação com o procedimento.\nPaulo, ou Coelho, como era conhecido, era formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Cambury e em Cinema e Audiovisual na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Recentemente, Paulo estava dedicado ao mestrado em Arte e Cultura Visual, na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG).\nDe acordo com Gabriel Coelho, primo de Paulo, ele sempre foi muito entregue às suas paixões, e a maior delas era o Cinema. "No Cinema ele organizava junto com outras pessoas o Dia da Animação, um festival de animação que tem aqui em Goiânia. Ele trabalhava muito como continuísta. Ele era uma pessoa muito detalhista, com a memória muito boa. Ele também trabalhava e se dedicava a ser roteirista", conta Gabriel Coelho.