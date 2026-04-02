Zander Campos da Silva, morreu aos 87 anos. (Reprodução / Facebook Zander Campos)\nMorreu, nesta quinta-feira (2), o publicitário goiano Zander Campos da Silva, aos 87 anos, em Goiânia. Ele foi fundador de uma das agências de comunicação pioneiras do estado, a Cannes Publicidade, além de idealizador e ex-presidente da Fundação Banco de Olhos de Goiás. Segundo comunicado da agência, Zander morreu em decorrência de complicações de um quadro renal, após 35 dias de internação.\nViúvo de Zilma Carneiro da Silva, falecida em 2017, Zander deixa dois filhos, Zander Júnior e Zandarlene Carneiro, e três netos. O velório está previsto para as 20h30 desta quinta, no Cemitério Jardim das Palmeiras. O enterro será na sexta-feira (3) às 11h.\nEle era irmão do advogado e ex-presidente do Vila Nova Esporte Clube, Zanderlan Campos da Silva, que morreu em novembro de 2025, aos 85 anos.