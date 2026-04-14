O radialista Armindo de Oliveira morreu na manhã desta terça-feira (14), aos 70 anos, em Goiânia. Segundo informações do Sindicom Goiás, ele foi vítima de um infarto fulminante e foi encontrado em casa, no Conjunto Riviera, em Goiânia. Natural de Palmas, iniciou a carreira na Rádio Cultura de Curitiba e, posteriormente, fixou-se em Goiânia, onde construiu uma trajetória consolidada no rádio.\nAinda conforme o Sindicom Goiás, o comunicador passou por diversas emissoras, entre elas Rádio Riviera, Rádio Clube, Rádio Jornal, Rádio Anhanguera, Rádio Brasil Central (RBC FM), Rádio Aliança, Rádio Amor e Rádio Clube de Bonfinópolis. Também atuou por muitos anos como mestre de cerimônias do ex-prefeito Iris Rezende.\nSegundo o sindicato, ele trabalhava como assessor do advogado e professor Habib Tamer Badião. Seu trabalho mais recente no rádio foi na Rádio Amor 103,7 FM, emissora que pertenceu ao cantor Amado Batista, de quem era amigo próximo.