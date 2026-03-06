Morreu aos 90 anos nesta quinta-feira (5) Benedito Gregório de Souza, pai de Gilmar Pereira, prefeito de São Miguel do Passa Quatro, na região Sudeste de Goiás. A informação foi divulgada na rede social de Gilmar e da prefeitura da cidade na manhã desta sexta-feira (6). Em homenagem, o prefeito demostrou gratidão aos aprendizados que teve com o pai.\nHoje me despeço do meu querido pai, Benedito Gregório. Um homem simples, trabalhador e de valores que sempre me ensinou pelo exemplo o caminho do respeito, da fé, honestidade e da dedicação à família”, escreveu Gilmar.\nA causa da morte e o local e horário do sepultamento ainda não foram divulgados. Em nota de pesar publicada em rede social, a prefeitura da cidade declarou luto oficial e se solidarizou com familiares e amigos de Benedito.\nA Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro manifesta profundo pesar pelo falecimento de Benedito Gregório de Souza, pai do prefeito Gilmar. Em respeito à sua memória e à sua história em nosso município, foi decretado luto oficial”, escreveu.