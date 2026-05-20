O pai do prefeito de São Simão, José Sampaio de Freitas, morreu nesta terça-feira (19) aos 77 anos. Segundo o político, Dr. Wallisson Freitas, o familiar teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico há cerca de 10 dias e ficou em coma. O estado dele piorou até sofrer uma parada cardíaca. Ao POPULAR, Dr. Wallisson destacou o legado deixado pelo pai.\nEle foi um líder aqui em São Simão durante muitos anos. Foi policial militar naquela época que não tinha ninguém, só ele de segurança. Um homem justo e trabalhador, e amava essa cidade. E hoje eu estou podendo ter o privilégio de ser prefeito de São Simão, que ele me ensinou a amar esse povo", compartilhou.\nJosé Sampaio estava internado no Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, em Rio Verde. O velório e sepultamento ocorrerão nesta quarta-feira (20) em São Simão, no sudoeste goiano. A prefeitura decretou luto oficial de três dias. Ele deixa a esposa, três filhos, três netos e um bisneto.