Morre aos 107 anos, Pedro Antônio Miguel, conhecido como Pedro Papiri, um dos principais representantes do povo quilombola da comunidade Mucambo, em Santa Cruz de Goiás, no sudeste goiano, nesta segunda-feira (3). Guardião da memória e símbolo de resistência, Papiri era reconhecido por sua sabedoria e pelas histórias que recontava sobre as origens do quilombo, mantendo viva a ancestralidade e a tradição oral da região.\nNatural de Minas Gerais, Pedro chegou a Goiás ainda criança, por volta dos 10 anos, em uma viagem de carro de boi com a família.\nEles vieram do estado de Minas Gerais, juntamente com várias pessoas, para o município de Santa Cruz, onde se instalaram até os dias de hoje”, relembra Lindomar Brito, coordenador de Igualdade Racial da Comunidade Quilombola Mucambo ao POPULAR.\nSegundo Lindomar, Pedro faleceu de causas naturais, consequência da idade avançada e conta que para a comunidade, seu legado de religiosidade e oralidade vai fazer falta.