Adoiramas Martins Salgado, poetisa e pastora, morreu aos 90 anos, em Goiânia. A informação foi confirmada por Daniel Salgado, filho de Adoiramas. Segundo ele, o falecimento foi resultado de uma falência múltipla de órgãos, em um quadro agravado por problemas crônicos de saúde: diabetes, hipertensão e deficiência renal. Ela foi internada na capital goiana, onde permaneceu por 16 dias, mas não resistiu e faleceu no último dia 29.
Natural de Catalão, mudou-se para Anápolis na década de 60, onde se estabeleceu e passou a ser reconhecida por seus poemas. Ao POPULAR, Daniel disse que, desde jovem, Adoiramas mostrava interesse pela escrita e com o tempo, tornou-se poetisa reconhecida em Anápolis.