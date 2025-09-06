O policial penal Thiago Gomes Paré, de 32 anos, morreu neste sábado (6) após ser internado em estado grave em decorrência de um acidente na GO-080, entre Jaraguá e Goianésia, no entorno do Distrito Federal. Ele e mais duas pessoas haviam ficado presas às ferragens, uma mulher de 40 anos foi a óbito ainda no local.\nA batida envolveu dois carros de passeio e deixou duas pessoas mortas e um homens feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, os ocupantes ficaram presos às ferragens após a colisão lateral. A outra vítima foi Priscilla Cele Rosa Alves, de 40 anos, que morreu ainda no local.\nThiago Gomes Paré estava na Polícia Penal desde 2017 e atuava na Escola Superior da corporação. Ele voltava de um plantão e viajava para encontrar o filho.\nO governador de Goiás, Ronaldo Caiado, publicou mensagem nas redes sociais lamentando as mortes. Ele destacou que Thiago Gomes Paré fazia parte da Polícia Penal desde 2017, trabalhava na Escola Superior da corporação e viajava para encontrar o filho após encerrar um plantão.