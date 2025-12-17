Vandro Gonçalves Machado, presidente do Sindicato Rural de Arenópolis, município da região oeste de Goiás, morreu na madrugada desta quarta-feira (17) aos 62 anos. Segundo Valdeir Alves de Amorim, presidente da Câmara Municipal de Arenópolis, Vandro lutava contra um câncer no intestino, diagnosticado há cerca de 60 dias, que se espalhou para outros órgãos. Ele estava internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em Jataí.\nAo POPULAR, Valdeir contou que Vandro era produtor rural e teve uma trajetória marcada pela atuação no fortalecimento do meio rural no município. Ele começou como associado do Sindicato Rural, ajudou a fundar a entidade em Arenópolis, integrou a diretoria e estava há três anos na presidência, período em que, segundo Valdeir, “mudou a cara do sindicato” e fez a diferença para os produtores da região.