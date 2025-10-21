Morte em Goiás se soma a outras 104 notificações e 9 óbitos confirmados por intoxicação por metanol no Brasil (Iron Braz/SES-GO)\nUm homem de 43 anos morreu com suspeita de intoxicação por metanol em Goiânia. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) no boletim divulgado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (CIATox) nesta segunda-feira (20).\nO paciente estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O POPULAR entrou em contato com o Hugol para ter mais informações a respeito da data da internação e do óbito do homem, mas não teve retorno até a última atualização dessa matéria.\nEm Goiás foram registradas 10 notificações, sendo 4 casos descartados, ou seja, atenderam aos critérios de definição para caso suspeito, porém, não houve detecção do metanol no exame realizado; e 5 casos excluídos por não atenderem aos critérios de definição para caso suspeito. O único caso em investigação é o da morte do paciente de 43 anos.