Professor Filemon Félix de Moraes morre aos 67 anos (Arquivo pessoal / Rômulo Lima)\nMorreu neste domingo (27), o professor Filemon Félix de Moraes aos 67 anos, escritor e especialista em língua portuguesa. Ele também foi um dos fundadores da Academia de Letras de Águas Lindas de Goiás (Aletras) e presidente da entidade entre 7 de março de 2017 e 6 de março de 2021.\nAo POPULAR, o filho dele, Thiago Filemon, disse que o pai enfrentava um câncer agressivo que evoluiu rapidamente.\nEle teve câncer no reto com metástase peritoneal. Sofreu um pouco. Se espalhou muito rápido", informou.\nA filha do professor, Thalita Moraes, mencionou: "Ele foi divisor de águas na vida muitos funcionários públicos. Deu aulas gratuitas e formou muitas pessoas, era generoso e se doava muito".\nA Academia de Língua Portuguesa, que tinha Filemon entre seus integrantes, lamentou a morte do professor nas redes sociais e destacou a trajetória dele como educador, além de lembrar a paixão pelo Fluminense.