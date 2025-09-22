Morreu na noite deste sábado (20), aos 61 anos de idade, a professora Sônia Rodrigues da Faculdade de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás (UFG). Conforme nota de pesar do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg), a professora era reconhecida por seu compromisso com a docência, a pesquisa e a formação de gerações de estudantes.\nReconhecida pelo compromisso com a docência, a pesquisa e a formação de várias gerações de estudantes, a professora deixa um legado de dedicação e contribuição à educação pública e à universidade”, diz parte da nota.\nA causa da morte não foi divulgada. O velório de Sônia aconteceu na manhã deste domingo (21) no Setor Coimbra, na região centro oeste da capital, e o sepultamento na tarde do mesmo dia no cemitério Parque Memorial de Goiânia, na GO-020.