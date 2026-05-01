Morreu na noite desta quinta-feira (30), em sua chácara em Anápolis, o empresário e ex-secretário de Indústria e Comércio de Goiás, Ridoval Chiareloto, aos 81 anos. A causa da morte não foi divulgada.\nReferência no setor produtivo, ele deixa um legado marcado pela presidência de instituições como a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), a Agência Goiana de Regulação (AGR) e a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia). Também foi um dos principais articuladores da expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).\nAgropecuarista, Ridoval atuava como empresário em Anápolis desde 1973. No município, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi secretário estadual de Indústria e Comércio entre 2003 e 2008, presidente por dois mandatos da Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), presidente por quatro mandatos da Acia e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis.