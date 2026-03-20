Morreu nesta sexta-feira (20) o secretário municipal de saúde da Prefeitura de Morrinhos, cidade da região sul de Goiás. A informação da morte de Thiago Emílio de Souza Brito, de 35 anos, foi confirmada pela prefeitura do município, que divulgou nota oficial lamentando a perda nas redes sociais.
Ao POPULAR, a Prefeitura de Morrinhos informou que, há anos, Thiago lutava contra um câncer de intestino que havia se espalhado para todo o corpo. Na tarde de hoje, o secretário teve um mal-estar, buscou o serviço de saúde, mas não resistiu e morreu.
Ainda segundo a prefeitura, o velório de Thiago ocorrerá nesta sexta-feira, a apartir das 22h, na Câmara Municipal de Morrinhos. O enterro aconterá no Cemitério São Miguel neste sábado (21), às 10h.