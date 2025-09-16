Delza da Silva Lopes de Jesus, de 25 anos, e Paulo Victor Evangelista de Morais Ramos, de 18, são as vítimas de acidente, na BR-153, em Morrinhos. (Reprodução / Instagram de Delza Lopes e Paulo Morais)\nMorreu, nesta terça-feira (16), Paulo Victor Evangelista de Morais Ramos, de 18 anos, a segunda vítima do acidente com carro que capotou e pegou fogo na BR-153, em Morrinhos, na região sul de Goiás. Delza da Silva Lopes de Jesus, de 25, morreu ainda no local da batida, e mais três jovens ficaram feridos, sendo dois em estado grave.\nO acidente aconteceu na tarde deste domingo (14), no KM 633 da rodovia, no sentido Morrinhos/Goiânia. Os quatro jovens que sobreviveram foram encaminhados para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, por vias aérea e terrestre, de acordo com a Prefeitura de Morrinhos (veja a nota completa no final da matéria).