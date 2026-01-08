O segundo gêmeo siamês do Mato Grosso, que havia passado por uma cirurgia de separação de emergência após a morte do irmão, não resistiu e morreu na manhã desta quinta-feira (8), no Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu), em Goiânia. Marcos e Mateus nasceram unidos pelo quadril em um caso considerado pelos médicos raro e extremamente complexo.\nA informação de que os gêmeos Marcos e Mateusfoi confirmada pela unidade de saúde por meio de nota oficial. Segundo o hospital, o procedimento cirúrgico foi realizado na tentativa de salvar o bebê que ainda apresentava sinais vitais após o falecimento do irmão, ocorrido horas antes.\nEm comunicado, o Hemu informou que, durante a madrugada desta quinta-feira (8), um dos gêmeos sofreu sucessivas paradas cardiorrespiratórias e acabou não resistindo. Diante da gravidade do quadro, a equipe médica decidiu realizar uma cirurgia de separação em caráter emergencial.