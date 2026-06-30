-Vídeo (1.3428036)\nA servidora da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) Aparecida Alves da Silva, que foi atropelada durante o trabalho por um motorista bêbado, morreu nesta terça-feira (30). A informação foi confirmada pela companhia, que informou que ela estava em protocolo de morte encefálica.\nO acidente, que aconteceu na madrugada de sábado (27), no Parque Santa Rita, em Goiânia, foi registrado câmeras de segurança. As imagens, obtidas pela TV Anhanguera, mostram o momento em que o carro perde o controle e atinge os trabalhadores, que realizavam serviços de manutenção (assista acima).\nO outro servidor atingido, identificado pelas iniciais F. L. S., de 42 anos, permanece internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em estado regular, consciente e respirando com auxílio de oxigênio, segundo o hospital.