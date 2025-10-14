Nádia Gonçalves de Aguiar (Divulgação/Polícia Civil)\nA servidora pública Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (13) após ser espancada pelo namorado Jonas Alves, no distrito de Roselândia, em Bela Vista de Goiás. Ao POPULAR, a delegada Magda D'Avila informou que Nádia ficou irreconhecível após ser agredida a pauladas. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), mas morreu.\nAs agressões ocorreram em via pública no momento em que eles saíram de um bar. Ela ficou irreconhecível porque ele bateu a cabeça dela contra o muro e depois desferiu pauladas”, explicou a delegada.\nEm nota, o Hugo informou que por respeito à privacidade e ao sigilo, fornece informações sobre atendimentos médicos apenas aos pacientes e seus familiares ou responsáveis legais.