Morreu neste sábado (4) a graduada em Letras Silvia Maria Berquó de Alarcão, aos 42 anos, moradora da cidade de Goiás, no Centro goiano. Irmã do coordenador Regional de Educação, Jonas Berquó, e esposa do empresário Kennedy Cintra, ela enfrentava um câncer no pulmão, segundo a família.\nSilvia era filha da servidora municipal Erotides Bueno Berquó, conhecida como Tide. A Prefeitura de Goiás lamentou a morte da graduada nas redes sociais, em nome do prefeito Aderson Liberato Gouvea: “Manifestamos aos familiares e amigos(as) nossos sentimentos neste momento de dor”.\nA secretária da Educação de Goiás, Helena Bezerra, também se emocionou com a perda da família: “Venho expressar meus mais sinceros sentimentos ao Jonas e a toda sua família. Sabemos que não há palavras que amenizem a perda de alguém que amamos”.