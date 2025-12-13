-tasso_morte_jaime.mp4 (1.3349604)\nMorreu aos 93 anos o senhor Tasso Câmara, presidente de honra do Conselho Curador da Fundação Jaime Câmara, cargo que exercia desde 2024. Além disso, ele foi um dos principais executivos da Organização Jaime Câmara. Ele faleceu na manhã deste sábado (13) no Einstein Hospital Israelita, em Goiânia, onde estava internado.\nAo longo de sua carreira, Tasso contribuiu para o fortalecimento do jornalismo regional, da TV Anhanguera e das afiliadas no interior de Goiás. Tasso José Câmara era o filho mais velho de Joaquim Câmara Filho.\nEm nota, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, expressou pesar pelo caso. "Eu tive o prazer de conviver com Tasso Câmara e sua família por mais de 45 anos, período em que aprendi muito com ele, principalmente com a sua sabedoria e diplomacia", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).