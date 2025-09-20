Alana Silverio da Silva morreu aos 23 anos (Instagram / Rozeli Silverio)\nMorreu, neste sábado (20), Alana Silverio da Silva, de 23 anos, terceira vítima do acidente com carro que capotou e pegou fogo na BR-153, em Morrinhos, na região sul de Goiás. Outros dois jovens, de 18 e 25, morreram no acidente e há mais dois feridos que seguem internados Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.\nO acidente aconteceu no KM 633 da rodovia, no sentido Morrinhos/Goiânia, na tarde do último domingo (14), dois dias depois do aniversário de Alana. Ela estava internada há quase uma semana no Hugol, mas não resistiu aos ferimentos.\nNas redes sociais, a mãe dela lamentou logo no dia do acidente que havia dado uma bota para a filha que tanto a pediu, mas não deu tempo de usar. Neste sábado, a mãe escreveu: “Foi 23 anos que Deus permitiu que você ficasse comigo minha neguinha”.