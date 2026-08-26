Morreu, na noite desta terça-feira (25), o ator britânico Tim Curry, célebre por seus papéis no filme "The Rocky Horror Picture Show", de 1975, e no seriado televisivo "It: Uma Obra-Prima do Medo", vivendo o palhaço vilanesco Pennywise na adaptação do romance de Stephen King.\nSegundo o portal TMZ, Curry morreu em sua casa, em Los Angeles, após lidar com vários problemas de saúde na última década, desde que sofreu acidente vascular cerebral em 2012.\nNascido em Grappenhall, no Reino Unido, em abril de 1946, Curry se formou em teatro na Universidade de Birmingham e destacou-se como parte do elenco inglês do musical "Hair", em 1968.\nLá, conheceria o ator Richard O'Brien, que escreveria para ele o papel de Dr. Frank-N-Furter no musical "The Rocky Horror Show", de 1973 a 1975 —uma pequena produção no London’s Royal Court Theatre que acabaria agradando artistas como Mick Jagger e David Bowie, até chegar à Broadway.