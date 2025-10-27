-POP_Acidente_JDAmerica_271025 (1.3328909)\nUm dos feridos no engavetamento de carros no Jardim América, região sul de Goiânia, teve a morte confirmada pela Polícia Técnico-Científica. A vítima identifica como Alexandre Oliveira e Macedo, de 56 anos, morreu após dar entrada no Hospital de Urgências de Goiânia, segundo o Corpo de Bombeiros.\nImagens de câmeras de segurança, obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera, mostram o momento em que aconteceu o acidente na tarde deste domingo (26) no semáforo da Avenida C-104 com a Praça C-170 (assista acima).\nEngavetamento deixa seis feridos em Goiânia; vídeo\nÔnibus com 50 pessoas cai no Rio Tocantins; motorista morre afogado\nDuas pessoas morrem após carreta invadir pista e causar batida na BR-452, diz PRF\nSegundo o Corpo de Bombeiros, dos seis feridos, cinco foram encaminhados ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e um à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América. Como o nome dos feridos não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde deles.