Evelino Ferreira Cruz, um dos fundadores do município de Alvorada do Norte, no nordeste de Goiás, morreu nesta quarta-feira (4). A causa da morte não foi divulgada pela família.
A Prefeitura de Alvorada do Norte lamentou a morte de Evelino em uma nota publicada nas redes sociais. "Neste momento de dor e luto, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, rogando a Deus que conforte os corações e conceda força para enfrentar esta perda irreparável", diz trecho da nota.
Evelino Ferreira Cruz trabalhou como servidor da Prefeitura de Alvorada do Norte e da Justiça Eleitoral. O povoado de Alvorada do Norte foi criado em 1958, vinculado ao município de Sítio D'Abadia, fruto da articulação de Evelino Ferreira e outras personalidades locais. O povoado foi elevado à categoria de município em 1963.