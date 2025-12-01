Mizael José Neto (Arquivo pessoal / Paulo Borges e Ricardo Rafael)\nMorreu, neste domingo (30), Mizael José Neto, aos 92 anos, um dos fundadores de Itacaiú, distrito de pesca em Britânia, região Oeste de Goiás, às margens do Rio Araguaia. Após perder a esposa, com quem viveu por 68 anos, Mizael adoeceu e ficou internado por 30 dias para tratar uma pneumonia, mas não resistiu, segundo a família.\nAo POPULAR, o filho do idoso, Paulo Eduardo Borges contou que o pai dele estava internado no Hospital do Coração, na capital, após um quadro de falta de ar e dor no peito.\nA pneumonia não regredia. Entubaram o meu pai no momento de muita crise e ele não conseguiu restabelecer mais. Depois foram surgindo outras coisas. Os rins dele passaram a não funcionar da mesma forma, a pressão dele baixava o tempo todo. Teve que fazer transfusão. Em relação aos rins, ele não tinha como mais fazer a hemodiálise pelo quadro, pela idade. Então aconteceu. Ontem, um pouco antes do almoço, ele infartou e não suportou”, relatou.