Levy José Laignier, reconhecido como um dos pioneiros da fundação da cidade de Ceres, em Goiás (Reprodução / Levy Laignier Facebook)
Faleceu nesta quarta-feira (22), em Ceres, aos 89 anos, Levy José Laignier, empresário, pecuarista e um dos pioneiros responsáveis pela construção e desenvolvimento econômico do município. Figura muito respeitada pela população, ele era conhecido por sua honestidade, religiosidade e proximidade com o povo.
O velório aconteceu nesta quinta-feira (23), às 6h da manhã, no Memorial Pax Aliança, e o sepultamento ocorreu às 11h, no cemitério da cidade. A causa da morte não foi informada pelos familiares.