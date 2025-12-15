Morreu Fernanda Florentino de Sousa, vereadora do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Senador Canedo, aos 43 anos. O falecimento foi comunicado nas redes sociais da vereadora e da prefeitura de Senador Canedo, que destacaram sua dedicação ao serviço público e à fé.\nA prefeitura de Senador Canedo informou que o sepultamento da vereadora foi realizado no domingo (14), no Cemitério Municipal de Senador Canedo. A causa da morte não foi divulgada.\nEm nota, a prefeitura de Senador Canedo destacou que a Tia Fernanda, como era conhecida, exerceu o mandato de vereadora com dedicação ao serviço público, pautando sua atuação pelo compromisso com a democracia, o respeito às instituições e a defesa dos interesses da população (Leia a nota completa ao final do texto).\nNas redes sociais da vereadora, o comunicado destaca que Fernanda foi um exemplo de caráter, honra e prática da fé. “Um exemplo de mulher, mãe, amiga, guerreira, nunca desistiu de lutar pelo que acreditava pautando seu trabalho no verdadeiro amor ao próximo”. (Leia a nota completa ao final do texto).