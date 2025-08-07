O projeto de requalificação do Morro da Serrinha, no Setor Serrinha, região sul de Goiânia, deve ter custo total de R$ 13 milhões para implantação de museu, mirante, praças e parques, além de câmeras de videomonitoramento e equipamentos de detecção de focos de incêndios com inteligência artificial (IA). A proposta é que a intervenção seja iniciada ainda no segundo semestre deste ano e concluída até outubro de 2026, tornando o local o primeiro parque inteligente de Goiânia.\nSeguindo o cronograma, a entrega do projeto deve ser feita ainda neste mês de agosto. Para setembro, está previsto o lançamento do processo licitatório para início das obras e instalação dos serviços de IA. A intervenção que está prevista para ser iniciada até o fim de outubro deste ano deve ser concluída em um ano, sendo dividida em três etapas – a primeira até março, a segunda até junho, e a terceira até o mês de entrega.