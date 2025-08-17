A morte de uma romeira de 71 anos que subiu o morro durante a tradicional Romaria de Nossa Senhora d’Abadia reacendeu o alerta sobre o perigo de subir o Morro do Cruzeiro da Serra, no povoado do Muquém, em Niquelândia, norte de Goiás. A Diocese de Uruaçu e o Santuário Diocesano reforçaram, por meio de nota nas redes sociais, que a escalada ao local é proibida devido ao alto risco de acidentes.\nA vítima, identificada como Alice Gonzaga Coelho, moradora de Brasilinha, em Planaltina, região do entorno do Distrito Federal, sofreu uma queda de cerca de 50 metros na manhã da última quarta-feira (14). Ela integrava um grupo que decidiu subir o morro para rezar, desrespeitando a sinalização e a orientação da equipe de segurança do santuário.\nA Diocese informou que mantém segurança 24 horas na área e que os avisos sobre a interdição do morro são reforçados durante toda a Romaria de Nossa Senhora da Abadia. Ainda assim, alguns grupos insistem em desrespeitar a restrição.