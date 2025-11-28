O falecimento da chef e empresária Heliane Brito do Nascimento, dona do serviço de buffet que levava seu nome, nesta sexta-feira (28), gerou grande comoção nas redes sociais. A chef, que tinha 56 anos, era muito querida em Goiânia e acumulava admiradores pelo profissionalismo na cozinha e pela generosidade.\nO POPULAR tentou contato com a família para ter mais informações sobre o falecimento, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nNatural de Itapuranga, Heliane atuava há mais de 20 anos no ramo gastronômico, sendo responsável pela criação de menus que marcaram desde celebrações familiares até grandes eventos, incluindo festas de artistas como Jorge, da dupla Jorge e Mateus, e DJ Alok, como da coletiva de imprensa do Sertões 2025, em que aparece com o governador Ronaldo Caiado em postagem nas redes sociais. Prestativa e guerreira, era reconhecida como uma mulher forte.