-Morte de adolescente no lago Corumbá (1.3417094)\nA morte do adolescente Luiz Fernando Lacerda gerou comoção na web. Morador de Vianópolis, no sudeste de Goiás, ele recebeu homenagens dos colegas do colégio onde estudava, em Silvânia, e da empresa onde trabalhava. Segundo a Polícia Civil de Goiás, Luiz Fernando se afogou no lago Corumbá IV, na Zona Rural de Silvânia, na noite de sábado (30).\nA confirmação da morte do adolescente foi publicada pelo Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Americano do Brasil. A instituição de ensino destacou que o estudante "faleceu nas águas do Rio Corumbá".\n"Luiz Fernando deixa entre nós a lembrança de sua convivência, de sua presença em nossa unidade escolar e dos momentos compartilhados com colegas e professores, que permanecerão vivos na memória de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo", publicou o colégio (veja a íntegra ao final desta reportagem).