A morte da advogada Laira Susi Fernandes Pinho, de 37 anos, gerou grande comoção em Jataí, no sudoeste de Goiás. Ela faleceu em decorrência de um câncer, deixando familiares, amigos e colegas profundamente abalados.\nLaira morreu na sexta-feira (15). Ela foi enterrada neste domingo (17), no Memorial Municipal de Jataí.\nEspecialista em direito civil e imobiliário, Laira era conhecida pelo amor à família, pelo jeito acolhedor e pela energia com que enfrentava a rotina — mesmo em meio ao longo tratamento que atravessava. Ela era casada e mãe de dois filhos.\nNas redes sociais, homenagens e comentários evidenciaram o impacto que Laira teve na vida das pessoas ao seu redor. O enteado, Igor Palhares, publicou uma mensagem emocionada lembrando da convivência com Laira e de sua personalidade vibrante.\n“Sem acreditar ainda que não dançaremos mais nessa vida... dançaremos no céu, Laira Susi. Você foi extraordinariamente especial em nossas vidas”, escreveu.